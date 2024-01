TuanChe ADR Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. An einem Tag dominierten überwiegend positive Themen die Diskussionen, während an 13 Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders verstärkt unterhielten sich die Anleger in den vergangenen Tagen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tuanche. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tuanche derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,48 USD, während der Kurs der Aktie (0,23 USD) um -52,08 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,29 USD zeigt eine Abweichung von -20,69 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine Bewertung der Aktie als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung verwendet, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Tuanche-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, welcher auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt ebenfalls keine Über- oder Unterkäufe (Wert: 65,52), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Tuanche eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zeigt sich, dass in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Tuanche verzeichnet werden konnte, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" führt. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tuanche daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.