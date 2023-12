TuanChe ADR Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "CITIC RESOURCES":

Tuanche: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind wichtige Faktoren, um das langfristige Stimmungsbild von Tuanche zu bewerten. Die Aktie hat in letzter Zeit eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen und entspricht daher einer "Neutral"-Wert Einschätzung. Insgesamt ergibt sich für Tuanche in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Tuanche-Aktie mit einem Kurs von 0,2 USD aktuell -44,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -60,78 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingeschätzt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in Bezug auf das Unternehmen Tuanche wurden in den vergangenen Tagen verstärkt negative Themen diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) bietet ebenfalls wichtige Einblicke in die aktuelle Situation der Tuanche-Aktie. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt, dass Tuanche überkauft ist (Wert: 72,41), was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Tuanche daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.