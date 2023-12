TuanChe ADR Aktie: Aufgepasst!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index oder RSI genannt) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Tuanche ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 44,44 Punkten, was darauf hinweist, dass Tuanche weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt auch hier an, dass Tuanche weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 61,76. Demnach erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich damit für das Tuanche-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger unterhielten sich in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tuanche. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Bei der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität in den sozialen Netzwerken in Bezug auf Tuanche zeigt sich, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tuanche-Aktie somit ein "Gut"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Netzwerken.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Tuanche-Aktie ein Durchschnitt von 0,5 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,22 USD, was einem Unterschied von -56 Prozent entspricht, und daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,32 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -31,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, wodurch die Tuanche-Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird Tuanche somit auch für die einfache Charttechnik mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.