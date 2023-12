Tu Yi Holding Aktie: Lieber erstmal halten!

Aus den jüngsten Analysen der Tu Yi-Aktie lässt sich ein neutraler Trend erkennen. Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 0,17 HKD für den Schlusskurs. Der jüngste Schlusskurs von 0,145 HKD liegt 14,71 Prozent unter diesem Durchschnitt und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,14 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+3,57 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tu Yi-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung in der Kommunikation über Tu Yi in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Diskussionen über einen bestimmten Wert liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Tu Yi diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Tu Yi-Aktie einen RSI7-Wert von 36,36 und einen RSI25-Wert von 44,62, was beides auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Abschließend basierend auf dem Anleger-Sentiment, das Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien berücksichtigt, wird Tu Yi neutral bewertet. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Tu Yi daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.