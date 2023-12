Tu Yi Holding Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die technische Analyse der Tu Yi-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,17 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,14 HKD (Unterschied -17,65 Prozent), was die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 0,14 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Tu Yi-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tu Yi daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung von der Redaktion ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Abschließend wird die Tu Yi-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Tu Yi-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für alle Punkte der Analyse.