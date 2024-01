TuSimple Holdings Registered (A), ist immer für eine Überraschung gut!

Die Aktienanalyse von Tusimple zeigt gemischte Signale. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, da in diesem Zeitraum kaum Änderungen festgestellt wurden. In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Tusimple von 0,741 USD eine Entfernung von -48,9 Prozent vom GD200 (1,45 USD) auf, was als schlechtes Signal angesehen wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, signalisiert mit einem Kurs von 0,96 USD eine negative Entwicklung. Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Bewertung der Anleger-Stimmung ist daher insgesamt schlecht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI beträgt 79,39 Punkte, was darauf hindeutet, dass Tusimple momentan überkauft ist und daher als schlecht eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 59,04, was darauf hindeutet, dass Tusimple weder überkauft noch überverkauft ist und daher als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird Tusimple daher mit "schlecht" für die Punkte der Analyse bewertet.