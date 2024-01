TuSimple Holdings Registered (A) Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die technische Analyse der Tusimple-Aktie zeigt einige interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,46 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,81 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -44,52 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,97 USD) liegt über dem aktuellen Kurs (-16,49 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 69,34, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist demnach "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz erhält Tusimple eine "Gut"-Einschätzung aufgrund der erhöhten Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gleich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Tusimple also als "Gut"-Wert bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit sechs positiven und acht negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, dem Sentiment und der Anlegerstimmung erhält Tusimple insgesamt gemischte Bewertungen, mit einer Tendenz zu "Schlecht".