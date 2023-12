TuSimple Holdings Registered (A) Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Stimmungslage unter Investoren in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne deutliche Richtungsausschläge. Allerdings wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tusimple diskutiert. Die Redaktion bewertet daher die Aktie als "Neutral" und sieht auch das Anleger-Sentiment insgesamt neutral.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Tusimple abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Tusimple.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tusimple-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 72, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher neutral bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Tusimple.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tusimple-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,49 USD liegt, was einen deutlichen Unterschied zum aktuellen Schlusskurs von 0,91 USD darstellt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ist der gleitende Durchschnitt bei 1,02 USD, was ebenfalls einen negativen Unterschied zum aktuellen Schlusskurs bedeutet. Somit erhält die Tusimple-Aktie laut der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren eine negative Bewertung für die Tusimple-Aktie, sowohl hinsichtlich des Anleger-Sentiments als auch aus technischer Sicht.