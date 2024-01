TuSimple Holdings Registered (A) Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation zueinander. Wenn wir uns den RSI für Tusimple auf 7- und 25-Tage-Basis anschauen, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 66,84 Punkten liegt. Dies deutet darauf hin, dass Tusimple derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 50,69 Punkten. Insgesamt wird Tusimple daher im Hinblick auf den RSI mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tusimple besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen überwog eine positive Stimmung, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Tusimple heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Online-Diskussionen können Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Bei Tusimple wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Tusimple mit 0,878 USD derzeit um -9,48 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen "schlechten" Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -39,86 Prozent, was zu einer insgesamt "schlechten" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.