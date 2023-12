TuSimple Holdings Registered (A) Aktie: Ist es vollbracht?

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur auf Basis von Bilanzdaten, sondern auch unter Einbeziehung weicher Faktoren wie der Stimmung vorgenommen werden. Die Analysten haben Tusimple auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die vorherrschende Meinung überwiegend positiv ist. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tusimple-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,47 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,875 USD liegt demnach deutlich darunter (Unterschied -40,48 Prozent), was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,99 USD) zeigt eine Abweichung nach unten (-11,62 Prozent), was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Tusimple-Aktie daher im Hinblick auf die einfache Charttechnik als "schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Tusimple liegt bei 78,24 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer negativen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Überkauftheit oder Überverkauftheit an und wird daher neutral bewertet. Insgesamt erhält die Tusimple-Aktie in diesem Abschnitt eine negative Bewertung.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bezüglich Tusimple festgestellt. Dies spiegelt sich in der negativen Bewertung wider. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde hingegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Zusammenfassend wird Tusimple daher in diesem Bereich negativ bewertet.