Ttec Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Anlegerstimmung für das Unternehmen Ttec war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhielt das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte, dass es insgesamt zehn positive und ein negatives Feedback gab, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ttec-Aktie lag in den letzten 7 und 25 Handelstagen im neutralen Bereich. Der Wert von 54 für die letzten 7 Tage und 56,77 für die letzten 25 Handelstage deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Ttec beobachtet. Die Marktteilnehmer zeigten eine insgesamt positive Stimmung, und die Aktie erhielt entsprechend eine "Gut"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse ergab, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ttec bei 17,17 liegt, was im Vergleich zum Branchenmittel von 53,41 als deutlich günstiger eingestuft wird. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als unterbewertet betrachtet und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.