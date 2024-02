Ttec Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Ttec in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Tendenz, was dazu führt, dass die Redaktion dem Unternehmen eine "Gut"-Bewertung gibt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Ttec deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,15 Prozent. Dies liegt mit 3,23 Prozent über dem Mittelwert (1,92) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Ttec von den Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ttec-Aktie beträgt aktuell 54, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 56,77 weniger volatil als der RSI7 und führt zu einem weiteren "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Ttec damit ein "Neutral"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Ttec weist mit einem Wert von 17,17 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "IT-Dienstleistungen", was darauf hinweist, dass das Unternehmen unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 53,41, und somit stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.