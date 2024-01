Ttec Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Gemäß einer Analyse von 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten wird die Ttec-Aktie durchschnittlich als "Neutral" eingestuft, wobei keine "Gut" oder "Schlecht" Bewertungen vorliegen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Insgesamt erhält Ttec also eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ttec-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 28,51 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 20,44 USD liegt, was einem Unterschied von -28,31 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 19,97 USD, was einem ähnlichen Niveau (+2,35 Prozent) zum letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Ttec-Aktie in der einfachen Charttechnik also mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Ttec-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -54,43 Prozent erzielt, was 1438,24 Prozent unter dem Durchschnitt (1383,81 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 6,47 Prozent, wobei Ttec aktuell 60,9 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird die Ttec-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 15,78 insgesamt 71 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der 53,88 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".