Ttec Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Aktie von Ttec wird derzeit fundamental betrachtet als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 15,78 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 53,27. Dies zeigt eine Unterbewertung im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der IT-Dienstleistungsbranche an.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität im Internet waren unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ttec blieb in diesem Zeitraum jedoch weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenpolitik von Ttec wird von Analysten als neutral bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz zum Branchendurchschnitt aufweist.

Insgesamt schätzen Analysten die Aktie von Ttec als "Neutral"-Titel ein, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 0 USD. Dies entspricht einer Erwartung von -100 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 21,69 USD. Trotzdem wird die Aktie auf Basis aller Analystenschätzungen als "Gut" bewertet.