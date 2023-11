Ttec Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Aktie von Ttec bietet derzeit eine Dividendenrendite von 5,14 %, was 0,14 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 14,48 Euro, was 76 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 60 Euro. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Einstufung auf Basis des KGV.

Die Analysten bewerten die Ttec-Aktie langfristig als neutral, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 0 USD liegt. Dies entspricht einer Erwartung von -100 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ttec-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 31,27 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 18,58 USD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Abweichung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.