Ttec Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

In den letzten zwei Wochen wurden die Ttec-Aktien in den sozialen Medien von überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet. Dies ist das Fazit einer Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert beschäftigt haben. Die Anleger äußerten hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer insgesamt neutralen Stimmung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Ttec abgegeben haben, stufen die Aktie insgesamt als neutral ein. Im zurückliegenden Monat gab es keine positiven, eine neutrale und eine schlechte Empfehlung, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung aus institutioneller Sicht führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Ttec liegt bei 8 USD, was einem erwarteten Rückgang um 19,11 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Ttec-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist einen Unterschied zum letzten Schlusskurs auf. Daher erhält die Ttec-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Investor bei Ttec eine Rendite von 5,15 % erzielen, was jedoch unter dem Branchendurchschnitt für IT-Dienstleistungen liegt. Somit ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.