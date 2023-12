Ttec Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Analystenbewertung für Ttec liegt im Durchschnitt bei "Neutral", wobei es in den letzten zwölf Monaten keine negativen Einschätzungen gab. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Ttec-Aktie als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, während die Rate der Stimmungsänderung als negativ bewertet wird. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild daher als "Schlecht" eingestuft. Die fundamentale Bewertung ergibt ein KGV von 15,78, was 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie als unterbewertet kennzeichnet, was zu einer positiven Bewertung führt.

