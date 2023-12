Ttec Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Ttec-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 32, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Ttec daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen grün an, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. Die Anleger bewerteten die Aktie größtenteils als positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung seitens der Redaktion führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Ttec-Aktie von Analysten insgesamt 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was auf eine erwartete negative Kursentwicklung von -100 Prozent hindeutet, wodurch sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" ergibt.

Die Dividendenrendite der Ttec-Aktie beträgt 5,14 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,25 Prozent liegt, und daher eine "Neutral"-Bewertung seitens der Redaktion erhält.