Tsuzuki Denki Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die technische Analyse der Tsuzuki Denki basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt derzeit ein positives Bild. Der GD200 des Wertes liegt bei 1895,81 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2088 JPY) um +10,14 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Gegensatz dazu ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2189,82 JPY, was einer Abweichung des Aktienkurses von -4,65 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Die Einschätzung der Anleger bezüglich der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Tsuzuki Denki neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Tsuzuki Denki diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Tsuzuki Denki in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Aussage darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tsuzuki Denki-Aktie beträgt 66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 53,39), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtanalyse der RSIs führt somit zu einem "Neutral"-Rating für Tsuzuki Denki.