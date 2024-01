Tsuzuki Denki Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der Tsuzuki Denki-RSI liegt bei 20,18, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beträgt 38,6, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Tsuzuki Denki in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien neutral ist. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt sich für diese Stufe daher ein Gesamtrating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tsuzuki Denki derzeit bei 1993 JPY liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 2246 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +12,69 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 2158 JPY, was eine Distanz von +4,08 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tsuzuki Denki daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Tsuzuki Denki eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine vornehmlich neutrale Haltung. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Tsuzuki Denki daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" für die Anlegerstimmung bei Tsuzuki Denki.