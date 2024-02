Tsuzuki Denki Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tsuzuki Denki-Aktie beträgt 59,91, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 44 aufweist.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Ebenso war die Diskussionsintensität weder besonders hoch noch niedrig, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Tsuzuki Denki-Aktie eine positive Entfernung von 12,41 Prozent vom GD200 auf, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, einen Kurs von 2244 JPY und signalisiert somit Neutralität.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tsuzuki Denki. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Bewertungen für die Tsuzuki Denki-Aktie in den verschiedenen Kategorien überwiegend neutral ausfallen.