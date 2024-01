Tsuruya Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Tsuruya war in den vergangenen Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang zeigt die Diskussionsintensität der Tsuruya-Aktie in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität. Ebenso gibt es kaum eine Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf die technische Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tsuruya-Aktie über die letzten 200 Handelstage zur Ermittlung des aktuellen Trends genutzt werden. Dabei liegt der aktuelle Wert bei 384,32 JPY, was einem Unterschied von +2 Prozent zum letzten Schlusskurs (392 JPY) entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 382,34 JPY eine ähnliche Nähe zum letzten Schlusskurs (+2,53 Prozent), was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tsuruya-Aktie weist einen Wert von 27 auf, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 43,62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tsuruya.