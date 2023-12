Tsuruya Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Betrachten wir den RSI der Tsuruya-Aktie der letzten 7 Tage: Der aktuelle Wert beträgt 45, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine ähnliche Bewertung, mit einem Wert von 63,64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz um die Tsuruya-Aktie ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tsuruya-Aktie bei 383,26 JPY, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 378 JPY, was einem Abstand von -1,37 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50), der bei 384,82 JPY liegt, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medienplattformen zeigen keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Tsuruya-Aktie. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Tsuruya-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.