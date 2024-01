Tsurumi Manufacturing Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien, da starke positive oder negative Ausschläge in der Stimmung frühzeitig erkannt werden können. Für Tsurumi Manufacturing hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tsurumi Manufacturing-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2878,11 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3880 JPY liegt, was einer positiven Abweichung von 34,81 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 3633,9 JPY deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Tsurumi Manufacturing-Aktie einen Wert von 17,5 für RSI7 und 40,26 für RSI25. Dies führt zu einer neutralen Einstufung auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Tsurumi Manufacturing in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei an einigen Tagen negative Themen überwogen. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich eine neutrale bis positive Bewertung der Tsurumi Manufacturing-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.