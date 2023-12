Tsurumi Manufacturing Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tsurumi Manufacturing wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 19,05 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 49,74, was darauf hindeutet, dass Tsurumi Manufacturing weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Tsurumi Manufacturing-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ für Tsurumi Manufacturing. Anleger zeigten überwiegend negative Diskussionen, wodurch die Redaktion die Aktie mit "Schlecht" bewertet.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Tsurumi Manufacturing derzeit 2809,37 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 3800 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +35,26 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3532 JPY, was einer Distanz von +7,59 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.