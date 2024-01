Tsurumi Manufacturing Aktie: Ist das wirklich alles?

Derzeitige Stimmung und Diskussionen: Die Stimmung rund um die Aktien von Tsurumi Manufacturing wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderungen in der Stimmung liefern ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach unserer Untersuchung zeigte die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tsurumi Manufacturing weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich somit für die langfristige Stimmungslage eine Einschätzung von "Neutral".

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen. Der RSI für Tsurumi Manufacturing liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25 bewegt sich bei 47, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der Tsurumi Manufacturing-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 2850,43 JPY, was einer Abweichung von +32,44 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (3775 JPY) entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Tsurumi Manufacturing somit eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 3590,8 JPY und einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Tsurumi Manufacturing auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Anleger: Die Diskussionen rund um Tsurumi Manufacturing auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln deutliche Negativeinschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen Wochen häuften sich die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Tsurumi Manufacturing sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.