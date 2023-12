Tsurumi Manufacturing Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Tsurumi Manufacturing-Aktie wird einer eingehenden Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie über einen Zeitraum von 200 Handelstagen. Aktuell liegt dieser Wert bei 2753,51 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3605 JPY liegt, was einem Unterschied von +30,92 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (3444,6 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,66 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. In der Gesamtbewertung erhält die Tsurumi Manufacturing-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls als Indikatoren für die langfristige Stimmungsbild der Aktie betrachtet. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (49,17) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tsurumi Manufacturing.

Die Stimmung rund um Tsurumi Manufacturing auf sozialen Plattformen wird als neutral bewertet, da die Kommentare und Themen der Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutral waren. Somit wird auch hinsichtlich der Stimmung eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.