Tsuruha Holdings Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Tsuruha wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 35,44 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,06 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 10292,21 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 12180 JPY (+18,34 Prozent Abweichung im Vergleich) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt (11447,7 JPY) liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+6,4 Prozent) und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Tsuruha daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tsuruha eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negative Diskussion. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tsuruha daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.