Tsuruha Holdings Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Stimmung und der Buzz um das Unternehmen Tsuruha haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Das Stimmungsbild wird maßgeblich durch die Meinungen in den sozialen Medien beeinflusst, und da hier keine signifikanten Veränderungen festgestellt wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tsuruha daher für diesen Aspekt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 70,16 Punkten, was darauf hinweist, dass die Tsuruha-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 79,83 eine Überkauftheit an, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tsuruha für diesen Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Auswertungen der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. In den Diskussionen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Durchschnitt von 10943,44 JPY für den Schlusskurs der Tsuruha-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 10735 JPY, was zu einem Unterschied von -1,9 Prozent führt. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich jedoch ein "Schlecht"-Rating aufgrund des Unterschieds von -12,58 Prozent. Somit erhält Tsuruha insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.