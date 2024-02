Tsuruha Holdings Aktie: In Lauerstellung

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Einschätzung von Aktien beeinflussen. Tsuruha zeigt eine mittlere Aktivität in den Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist laut Messung kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anleger haben Tsuruha in den letzten beiden Wochen überwiegend negativ bewertet, basierend auf den Kommentaren und Diskussionen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer insgesamt schlechten Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt einen Durchschnitt von 10963,46 JPY für den Schlusskurs der Tsuruha-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 10760 JPY, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 12214,3 JPY, was zu einer schlechten Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Tsuruha-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer insgesamt schlechten Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Bewertung für die Tsuruha-Aktie basierend auf der Diskussionsintensität, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und dem Relative Strength-Index.