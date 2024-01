Tsuruha Holdings Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Analyse von Tsuruha ergab in den letzten Wochen wenig Veränderung in der Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren neutral, und auch die Themen der Diskussionen waren größtenteils neutral, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Tsuruha auf 7-Tage-Basis aktuell bei 22,47 Punkten liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da hier weder Überkauf- noch Überverkauf-Signale vorliegen.

In Bezug auf die charttechnische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tsuruha-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10475,96 JPY liegt und der letzte Schlusskurs bei 13075 JPY, was einer Abweichung von +24,81 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt kann die Tsuruha-Aktie aufgrund der Analyseergebnisse als "Neutral" eingestuft werden, wobei bestimmte Aspekte wie die Überverkauft-Situation und die positive charttechnische Bewertung hervorgehoben werden.