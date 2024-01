Tsuruha Holdings Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Tsuruha als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Tsuruha-Aktie beträgt 57,14, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 40,93 liegt, was zu einer entsprechenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. Die Tsuruha-Aktie stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tsuruha. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der Tsuruha-Aktie beträgt aktuell 10565,96 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 12935 JPY liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (12054,8 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tsuruha also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität und Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Langfristig wurde bei Tsuruha eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.