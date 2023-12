Tsukuruba Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

In den letzten vier Wochen gab es bei Tsukuruba keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang der Diskussionsbeiträge, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Tsukuruba blieb laut Meinungsmarkt neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Tsukuruba liegt aktuell bei 26,9 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,77, was darauf hindeutet, dass Tsukuruba weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für Tsukuruba basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag zeigt einen Unterschied von +4,71 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt jedoch einen positiven Unterschied von +14,29 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die einfache Charttechnik führt. Tsukuruba erhält somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht.