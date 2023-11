Tsukuruba Aktie: Was wird das noch werden?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment in Bezug auf das Unternehmen Tsukuruba wird daher von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tsukuruba bei 851,48 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 838 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -1,58 Prozent liegt und der GD50 bei +2,22 Prozent Abstand ein "Neutral" ergibt. Der Relative Strength-Index (RSI) der Tsukuruba liegt bei einem Niveau von 10,71 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau und führt insgesamt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut". Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.