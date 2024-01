Tsukuruba Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Bewertung einer Aktie kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, darunter auch die Stimmung und Diskussionen im Internet. Bei Tsukuruba zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Tsukuruba.

Ein weiteres Signal, das bei der Analyse von Aktien eine Rolle spielt, ist der Relative Strength-Index, RSI. Bei Tsukuruba führt der RSI zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet hingegen auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für Tsukuruba.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen kann Einfluss auf den Aktienkurs haben. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Tsukuruba neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Zusätzlich zur Stimmung kann auch die charttechnische Entwicklung einer Aktie wichtige Informationen liefern. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tsukuruba-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 864,66 JPY, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Tsukuruba-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.