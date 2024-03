Tsukuba Bank Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Tsukuba Bank-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die ein "Gut"-Rating ergab. Der Schlusskurs der Aktie lag in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 245,23 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 307 JPY lag, was einer Abweichung von +25,19 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (257,66 JPY) wurde mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bewertet, was zu einem "Gut"-Rating führte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Das Stimmungsbild wurde als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Ebenso wurde die Diskussionsstärke neutral bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Tsukuba Bank-Aktie ebenfalls als neutral ein. Der RSI7 liegt bei 35,21 und der RSI25 bei 31,58, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment wurde ebenfalls analysiert und ergab eine überwiegend positive Meinung in den sozialen Medien. Obwohl sich der Markt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Tsukuba Bank beschäftigt hat, wurde die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.