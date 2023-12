Tsukuba Bank Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Eine Betrachtung des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tsukuba Bank zeigt, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 52,17 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,68, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Tsukuba Bank, mit nur einem negativen Tag und insgesamt zwei positiven Tagen. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Tsukuba Bank derzeit als "Gut" eingestuft wird, da der GD200 des Wertes bei 233,76 JPY liegt, während der Kurs der Aktie (248 JPY) um +6,09 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Andererseits ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 267,1 JPY, was einer Abweichung von -7,15 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung kaum auf Veränderungen hin, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Tsukuba Bank.