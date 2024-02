Tsukuba Bank Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten und ist daher ein nützlicher Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Tsukuba Bank-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 54,44 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Tsukuba Bank weder überkauft noch -verkauft, was zu einer erneuten "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Tsukuba Bank nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tsukuba Bank-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 238,98 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 238 JPY weicht somit -0,41 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (248,42 JPY) weist eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs (-4,19 Prozent) auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tsukuba Bank-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Tsukuba Bank hinsichtlich des RSI, der technischen Analyse, des Sentiments und der Anlegerstimmung.