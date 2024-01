Tsukiji Uoichiba Aktie: Das war ja klar …

In den letzten zwei Wochen wurde über Tsukiji Uoichiba besonders positiv in sozialen Medien diskutiert. Das Anleger-Sentiment war größtenteils grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Somit bekommt Tsukiji Uoichiba auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, je nach Diskussionsintensität und Stimmungsänderung in den sozialen Medien. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Tsukiji Uoichiba langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

Um die aktuelle "Überkauft"- oder "Überverkauft"-Situation einer Aktie zu beurteilen, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI von Tsukiji Uoichiba liegt momentan bei 5,88 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch eine neutrale Bewertung, da Tsukiji Uoichiba weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Ebenso erhält die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating, da auch hier der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird Tsukiji Uoichiba somit mit einer "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment und den kurzfristigen RSI, sowie mit einer "Neutral"-Bewertung für die langfristige Diskussionstätigkeit, den langfristigen RSI und die technische Analyse versehen.