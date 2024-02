Tsukiji Uoichiba Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

In einer aktuellen technischen Analyse wird die Tsukiji Uoichiba-Aktie anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Zunächst wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, der einen längerfristigen Trend aufzeigt. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 3085,72 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3270 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +5,97 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3133,6 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs von +4,35 Prozent liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tsukiji Uoichiba auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber Tsukiji Uoichiba eingestellt waren. Positive Themen dominierten die Diskussion, und es gab keine negativen Äußerungen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tsukiji Uoichiba liegt bei 42,5 und der RSI25 bei 41, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird für diese Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Abschließend konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Tsukiji Uoichiba führt.