Tsukiji Uoichiba Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Tsukiji Uoichiba von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion ist zu diesem Schluss gekommen, nachdem sie die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet hat, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dessen sind wir der Meinung, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene eine Einstufung von "Gut" erlaubt. Die Messung der Anlegerstimmung insgesamt ergibt daher eine Gesamteinstufung von "Gut".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tsukiji Uoichiba mittlerweile auf 3009,97 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 3070 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,99 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 3062,56 JPY, was die Aktie mit +0,24 Prozent Abstand ebenfalls als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ergab keine bedeutende Veränderung im Vergleich zum üblichen Niveau, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Tsukiji Uoichiba-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tsukiji Uoichiba beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,18, was ebenfalls bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Tsukiji Uoichiba damit mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.