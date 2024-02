Tsukiji Uoichiba Aktie: Ist das noch normal?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Für Tsukiji Uoichiba gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Tsukiji Uoichiba eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag positive Diskussionen überwogen. An insgesamt vier Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für Tsukiji Uoichiba ergibt sich ein RSI7-Wert von 73,33 und ein RSI25-Wert von 39,6, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird Tsukiji Uoichiba auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als neutral eingestuft. Der GD200-Kurs verläuft bei 3080,76 JPY, während der Kurs der Aktie bei 3195 JPY liegt, was einer Abweichung von +3,71 Prozent entspricht. Der GD50-Kurs liegt bei 3122,5 JPY, was einer Abweichung von +2,32 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt erhält Tsukiji Uoichiba sowohl in Bezug auf die Stimmung und Kommunikationsfrequenz als auch in Bezug auf den RSI und die technische Analyse eine neutrale Bewertung.