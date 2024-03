Tsukiji Uoichiba Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Tsukiji Uoichiba-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 3380 JPY um +4,12 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch mit einer Distanz von +8,32 Prozent zum GD200 im "Gut"-Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tsukiji Uoichiba-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 29 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (17,39) bestätigt diese Einschätzung, da auch hier die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Rating für Tsukiji Uoichiba auf Basis des RSI.

Die Diskussionsintensität im Netz über die Tsukiji Uoichiba-Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer Einschätzung "Neutral" führt. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Tsukiji Uoichiba aufgrund des Sentiments und Buzz im Netz.

Das Anleger-Sentiment zeigt ausschließlich negative Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen konzentrierten sich vor allem auf negative Themen rund um Tsukiji Uoichiba. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.