Tsukamotoration Aktie: Was passiert jetzt?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Tsukamoto war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser neutralen Stimmung wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Tsukamoto.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen geben neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Tsukamoto haben wir eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen und bewerten dies als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Gesamtbild von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -7,98 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs der Tsukamoto-Aktie. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine Abweichung von +1,99 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tsukamoto-Aktie beträgt 18, was auf ein "überverkauftes" Wertpapier hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Tsukamoto.