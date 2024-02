Tsukamotoration Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung von Aktien. Bei Tsukamoto zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Tsukamoto. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Dadurch erhält Tsukamoto eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tsukamoto-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (53) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (51,21) führen zu einer neutralen Bewertung.

Die technische Analyse, die den gleitenden Durchschnitt betrachtet, zeigt ähnliche Ergebnisse. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (1278,93 JPY) als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (1203,32 JPY) führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt erhält Tsukamoto auf Basis der Analyse des Sentiments, des Relative Strength Index und der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.