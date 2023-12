Tsukamotoration Aktie: Alles nach Plan!

Die Tsukamoto-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 1311,78 JPY gehandelt. Am letzten Handelstag schloss sie bei 1183 JPY (-9,82 Prozent Unterschied), wodurch sie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1184,16 JPY, was nahe dem aktuellen Schlusskurs (-0,1 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Anzahl der Diskussionen rund um Tsukamoto eine mittlere Intensität aufweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Bewegung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 36,49 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt ebenfalls keinen überkauften oder überverkauften Zustand, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hauptsächlich neutrale Themen rund um Tsukamoto, was zu der Schlussfolgerung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend wird die Aktie von Tsukamoto bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen "Neutral" bewertet.