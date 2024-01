Tsukada Global Holdings Aktie: Das war nicht abzusehen!

Tsukada Global: Anleger-Stimmung, technische Analyse und Sentiment

In den letzten zwei Wochen wurde Tsukada Global von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wurde demnach als neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Tsukada Global derzeit bei 434,38 JPY liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs von 379 JPY einen Abstand von -12,75 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ist das Verhältnis jedoch neutral, mit einer Differenz von +0,17 Prozent.

Das Sentiment und der Buzz im Internet haben ebenfalls zu einer neutralen Bewertung geführt. Die Diskussionintensität wurde als mittelmäßig eingestuft, und die Rate der Stimmungsänderung war gering. Somit ergibt sich auch hier ein insgesamt neutrales Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 65, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich, bei einem Wert von 52,03.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Faktoren und des Sentiments ein neutrales Rating für Tsukada Global.