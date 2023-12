Tsukada Global Holdings Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Bei Tsukada Global gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass die Anleger in den sozialen Medien weder besonders positiv noch negativ gegenüber dem Unternehmen eingestellt waren. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine wesentlichen Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei Tsukada Global bei 30,56, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 50 ein neutrales Niveau an. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung aufgrund des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -14,48 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt. Hingegen ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien neutral ist und auch die technische Analyse zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.