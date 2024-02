Tsukada Global Holdings Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktien von Tsukada Global basiert auf den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über das Unternehmen gesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Tsukada Global liegt bei 68,66 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 46,84 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Tsukada Global bei 432,3 JPY verläuft. Da der Aktienkurs bei 394 JPY liegt und somit einen Abstand von -8,86 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 385,42 JPY, was einem Abstand von +2,23 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem GD200 und GD50 als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tsukada Global. Die Intensität der Diskussionen zu der Aktie zeigt, dass sie in etwa genauso häufig wie normal diskutiert wurde, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie Tsukada Global aufgrund des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.