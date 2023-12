Tsukada Global Holdings Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung rund um Tsukada Global in den letzten Wochen kaum verändert ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität gezeigt, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird.

Bei der Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt der Wert bei 52,78 Punkten, was bedeutet, dass die Tsukada Global-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 61,4 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Somit erhält Tsukada Global in diesem Punkt unserer Analyse eine neutrale Gesamtbewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tsukada Global aktuell bei 436,77 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 360 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -17,58 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 383,92 JPY, was zu einem Abstand von -6,23 Prozent führt und somit auch zu einer schlechten Bewertung der Aktie. Insgesamt wird die Tsukada Global-Aktie in der technischen Analyse als "schlecht" eingestuft.

Die Bewertung der Anlegerstimmung ergibt, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral waren. Ebenso wurden in den sozialen Medien vor allem neutrale Themen rund um Tsukada Global diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie hinsichtlich der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinstufung für die Tsukada Global-Aktie.